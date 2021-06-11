Мир фото В США готовятся к испытаниям самых загадочных стратегических бомбардировщиков нового поколения

2021-06-11 21:36

ВВС США готовятся к испытаниям двух стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider, первый полет должен состоятся уже в ближайшее время.

"Темпы выполнения программы по поставке B-21 могут в конечном итоге сорвать планы ВВС США по увеличению количества бомбардировщиков со 157 бортов до 225 в будущем, состоящих исключительно из B-21, а также самолетов времен холодной войны",- сообщает The Drive.

При этом бомбардировщики B-1 и B-2 Spirit будут постепенно выводиться из эксплуатации, В-52 будут существенно модернизированы, заявил замначальника штаба американских ВВС Дэвид С. Нахом.

"Многие аспекты самолета остаются загадкой, официальные лица ВВС США хранят молчание о его точных возможностях. Например, мы еще не знаем, будут ли все самолеты ядерными. B-21 должен обеспечить скачкообразное изменение возможностей для ВВС", - пояснили эксперты.