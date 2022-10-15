ВОЙНА В Украине фото Могут нести ядерные снаряды: рф перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики

2022-10-15 14:00

 

Россия перебросила на военную базу Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии стратегические бомбардировщики.

Об этом сообщает норвежское издание Faktisk.

Отмечается, что это может быть связано с ядерным шантажом россии на фоне поражений в Украине. Российские воздушные суда могут нести ядерные снаряды.

На спутниковом снимке, сделанном 7 октября, видно, что на базе находятся 7 бомбардировщиков Ту-160 и 4 – Ту-95. В течение 2 дней Planet Labs зафиксировал 1 Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.

Расположение стратегических бомбардировщиков необычно, потому что они обычно расположены на воздушной базе Энгельса, которая находится в 720 километрах к юго-востоку от москвы.

По словам военных экспертов, такие маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями «Гром». Однако допускают и наличие у них элемента ядерного сдерживания. Последний раз ядерные учения состоялись в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину.

«Они однозначно были предупреждением Запада, чтобы он не вмешивался», — отметил норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага.

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