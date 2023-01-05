ВОЙНА В Украине роССия перемещает свои бомбардировщики подальше от Украины — разведка Британии

2023-01-05 20:00

 

Британская разведка подтверждает перемещение тяжелых российских бомбардировщиков на Дальний Восток.

Россия передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 на Дальний Восток России после ударов 5 и 26 декабря 2022 года. Тогда аэродром Энгельс подвергся обстрелу, а несколько самолетов были повреждены.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

Самолеты перемещают на аэродромы, расположенные дальше Украины.

"Россия все еще сможет обстреливать Украину крылатыми ракетами воздушного запуска, поскольку это оружие имеет радиус действия 5 тысяч км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков. Однако полеты с рассеянных мест добавят дополнительной нагрузки на техническое обслуживание и еще больше сократят ограниченные летные часы, доступные на этих устаревших самолетах", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 декабря вторично через месяц на военном аэродроме РФ в Энгельсе раздался мощный взрыв, в результате которого мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. Официально Минобороны РФ признавало смерть 3 и ранения 4 военных. Авиационная техника, по заявлению ведомства, не пострадала вообще.

После этого россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 с аэродрома в Энгельсе на Дальний Восток. Однако даже там авиации не будет обеспечена безопасность, предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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