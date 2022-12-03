Мир фото В США презентовали самый современный стратегический бомбардировщик B-21 Raider

2022-12-03 15:00

 

Американская компания Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который считается самым современным самолетом Военно-морских сил США.

Источники: министерство обороны США в Twitter, сайт компании Northrop Grumman, сайт "Милитарный"

Детали: Самолет представили на предприятии компании в городе Палмдейл штата Калифорния.

В презентации принял участие глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что разработка B-21 доказывает долгосрочную приверженность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем.

По словам Остина, даже самым современным системам ПВО будет трудно обнаружить бомбардировщик.

Это была первая публичная презентация нового бомбардировщика ВВС США за последние 34 года.

Первый полет бомбардировщика запланирован на 2023 год. Испытания самолета состоятся на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Контракт на разработку B-21 Raider компания Northrop Grumman получила в 2015 году.

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