Украина фото Украина при поддержке авиации высадила десант в районе Черного моря

2021-06-21 12:40

Военно-морские силы Украины совместно с ВВС провели учения в выделенных районах Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Учения проходили в несколько этапов. Сперва военные привели в полную боевую готовность корабельную десантную группу. Потом их загрузили в технику, после чего развернули в выделенных районах.

К сценариям присоединились бойцы морской пехоты и авиация. Военных высадили на берег из десантных кораблей Военно-морских сил. Отрабатывалась организация противокорабельной десантной группы.

Также бойцы отрабатывали тактические маневры, передачу груза на ходу. В ходе учений военнослужащие оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы на него, а также буксировали поврежденное судно.

На завершающем этапе была привлечена бомбо-штурмовая авиация Военно-воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации. Высадка военных на берег происходила как с моря, так и воздушным способом.