Світ Дональд Трамп подав на британський телеканал BBC до суду за наклеп - вимагає 5 млрд доларів

2025-12-25 14:41

Президент США Дональд Трамп подав на британського мовника BBC до суду "за наклеп" під час його виступу 6 січня 2021 року у документальному фільмі програми Панорама. Голова Білого дому вимагає з Британської мовної корпорації п'ять мільярдів доларів.

У позові до суду в американському штаті Флорида, адвокати Трампа звинувачують BBC в порушенні законів про комерційне право і "навмисну, зловмисну й оманливу" редактуру його промов 6 січня 2021 року, в день, коли його прихильники пішли на штурм.

Керівництво BBC поки що офіційно не коментувало факт подання позову.

Трамп заявив про намір подати позов до BBC на початку листопада. У листопаді BBC вибачилася перед Трампом за монтаж його висловлювань, але відхилила його вимогу про компенсацію, заявивши, що не бачить підстав для заяв про наклеп.

Скандал навколо монтажу слів Трампа вибухнув після того, як британська газета Telegraph опублікувала службову записку Майкла Прескотта, колишнього незалежного радника комітету BBC за редакційними стандартами.

Прескотт звернув увагу керівництва BBC на те, що в одній із флагманських програм корпорації Panorama промова Дональда Трампа була змонтована таким чином, що сенс його слів виявився спотвореним.

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що гендиректор BBC Тім Дейві та керівниця BBC News Дебора Тернесс подали у відставку через скандал навколо цього фільму.