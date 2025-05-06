Мир В Эстонии стартовали крупнейшие на континенте международные военные учения Siil 2025

2025-05-06 08:24

В Эстонии стартовали крупнейшие международные учения года Siil 2025 (Ёж 2025), в которых участвуют более 16 000 военнослужащих Эстонии и стран-союзников, сообщает ERR со ссылкой на Силы обороны Эстонии.

Отмечается, что маневры являются частью масштабных учений НАТО Steadfast Deterrence 25 и Griffin Lightning 25 и направлены на отработку оборонных операций и организации взаимодействия с союзниками.

Тренировки пройдут по всей стране, основные учебные бои развернутся в северо- и юго-восточной части Эстонии, а также на Центральном полигоне Сил обороны Нурсипалу.

В учениях участвуют Силы обороны Эстонии, Кайтселийт (добровольческие военизированные формирования Эстонии - ред.), а также военные из 11 стран НАТО, включая Великобританию, Германию, США, Францию и другие.

Для наблюдения за ходом военных маневров в страну прибыли наблюдатели из Японии, Израиля и Украины.

Впервые в рамках учений пройдет проверка системы раннего оповещения. Сирены прозвучат более чем в 20 городах, охватив около 65% населения.

Учения продлятся до 23 мая.

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