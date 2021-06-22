Политика фото Парламент выразил недоверие премьер-министру - вероятность досрочных выборов резко возросла

2021-06-22 11:04

Парламент Швеции выразил недоверие премьер-министру, лидеру Социал-демократической партии Стефану Левену. За соответствующее решение проголосовал 181 депутат из 349 членов.

Как сообщает DW, Левен возглавлял правительство меньшинства. В коалицию входили соцал-демократы и зеленые, однако правительство поддерживали также две небольшие центристские партии и Левая партия. Впрочем, левые отказали премьеру в поддержке из-за споров по реформе рынка аренды жилья. Этим скористался правопопулисты из партии "Шведские демократы", которые потребовали вотума доверия. Другие оппозиционные партии поддержали эту инициативу.

Ранее премьер провел переговоры с Левой партией, пытаясь достичь компромисса, однако они не увенчались успехом. Теперь у него есть два выхода: либо пойти со своим правительством в отставку и дать спикеру парламента сформировать новое правительство, или же в течение недели объявить досрочные выборы. Плановые парламентские выборы должны состояться в Швеции в сентябре 2022 года.