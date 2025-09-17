Політика У Києві відкриють постійне представництво Європейського парламенту

2025-09-17 16:47

У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Про це під час виступу у Верховній Раді заявила президентка інституції Роберта Мецола.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту у Києві, щоб ми були присутні в Україні і працювали поруч з вами кожного дня", – сказала вона.

Мецола додала, що наступний крок на шляху України до членства в ЄС – це відкриття переговорного "кластеру основ".

Вона також анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, продовжуючи відмову від російської нафти й газу та боротьбу з тіньовим флотом.

Нагадаємо, 12 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустріли в Києві партнерів України з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

subscriber subscriber

Еще по теме

Через ворожі удари частина Київської області на два дні залишилася без газу

2025-09-08 14:39

У серпні середньомісячна температура в Києві була нижче кліматичної норми

2025-09-02 09:25

Влада Євросоюзу відреагувала на удар рашистів по будівлі представництва ЄС у Києві

2025-08-29 11:32

Ракетно-дроновий удар рашистів по Києву: кількість жертв та постраждалих зросла

2025-08-28 14:37

Еще новости в разделе "Політика"

У Києві відкриють постійне представництво Європейського парламенту

2025-09-17 16:47

Кіт Келлог заявив, що у війні проти України рашисти зараз максимально залежні від Китаю

2025-09-17 13:34

Анонсовано нову зістріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку

2025-09-17 10:29

Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань після майже чотирирічної перерви

2025-09-16 16:46
Все статьи раздела "Політика"

Політика

У Києві відкриють постійне представництво Європейського парламенту 2025-09-17 16:47
Кіт Келлог заявив, що у війні проти України рашисти зараз максимально залежні від Китаю 2025-09-17 13:34
Анонсовано нову зістріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку 2025-09-17 10:29
Верховна Рада відновила прямі трансляції засідань після майже чотирирічної перерви 2025-09-16 16:46