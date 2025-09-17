Політика У Києві відкриють постійне представництво Європейського парламенту

2025-09-17 16:47

У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Про це під час виступу у Верховній Раді заявила президентка інституції Роберта Мецола.

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту у Києві, щоб ми були присутні в Україні і працювали поруч з вами кожного дня", – сказала вона.

Мецола додала, що наступний крок на шляху України до членства в ЄС – це відкриття переговорного "кластеру основ".

Вона також анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, продовжуючи відмову від російської нафти й газу та боротьбу з тіньовим флотом.

Нагадаємо, 12 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустріли в Києві партнерів України з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.