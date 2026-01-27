Політика Європарламент офіційно підтримав надання Україні кредиту підтримки у 90 млрд євро

2026-01-27 16:45

Європарламент підтримав рішення Європейської ради, ухвалене у грудні 2025 року, щодо застосування процедури посиленої співпраці для надання Україні кредиту підтримки у 90 млрд євро, повідомляє Укрінформ.

За процедуру на засіданні у Страсбурзі проголосували 499 євродепутатів, 135 були проти, ще 24 утрималися.

Рішення про позику ЄС було узгоджене на саміті у Брюсселі 18 грудня 2025 року та представлене Єврокомісією 14 січня цього року.

Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду було укладено в рамках процедури посиленої співпраці. Цей механізм дає можливість державам-членам ЄС співпрацювати в певних сферах. Згідно з існуючими договорами, процедура посиленої співпраці вимагала згоди Європарламенту.

Подальші кроки тепер будуть узгоджуватись між парламентом та Радою згідно зі звичайною законодавчою процедурою.