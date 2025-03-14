Политика Парламент Франции одобрил усиление помощи Украине и конфискацию замороженных активов рф

2025-03-14 14:39

Во Франции Национальное собрание одобрило резолюцию с призывом усилить помощь Украине и конфисковать замороженные активы рф для финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает Le Figaro.

Депутаты надеются, что резолюция позволит им повлиять на линию правительства, которое сейчас выступает против ареста росактивов.

Резолюция призывает ЕС, НАТО и "другие страны-союзники продолжать и увеличивать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины".

В текст резолюции также внесена поправка, которая призывает ЕС "построить независимую европейскую оборону".

Резолюция "призывает Европейский Союз и его государства-члены без промедления начинать арест замороженных российских активов…чтобы финансировать военную поддержку Украины в ее сопротивлении и восстановлении".

Другими пунктами, которые вызвали дискуссии, были вопросы импорта российского газа странами ЕС, который резолюция призывает "прекратить", а также присутствие французских солдат на украинской земле в случае заключения мирного соглашения.

Окончательный текст с поправками "поощряет французское правительство и его европейских партнеров изучить возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине".