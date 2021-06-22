Мир фото В столице Дании вандалы осквернили памятник Тарасу Шевченко

2021-06-22 10:22

В столице Дании – Копенгагене – неизвестные вандалы осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Его раскрасили в цвета флага РФ.

"Вероятно в ночь накануне футбольного матча Дания – Россия был осквернен памятник украинскому гению – Тарасу Григорьевичу Шевченко в Копенгагене. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", –  сообщает посольство Украины в Дании.

В посольстве осудили этот акт вандализма, назвав его провокацией против Украины.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", – подчеркнули украинские дипломаты.

Они обратились к правоохранительным органам Дании с просьбой начать немедленное расследование и наказать виновных.

 

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