Спорт Андрій Ярмоленко побив віковий рекорд Андрія Шевченка, який тримався з Євро-2012

2026-06-02 12:27

Збірна України у Вроцлаві провела товариський матч з Польщею і здобула перемогу з рахунком 2:0.

"Синьо-жовті" здобули перемогу завдяки голам Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка.

Цей забитий м’яч зробив Ярмоленка найстаршим автором гола в історії української національної команди. Вінгер Динамо відзначився у віці 36 років, 7 місяців і 8 днів.

Завдяки цьому голу Ярмоленко встановив новий віковий рекорд, раніше належний Андрію Шевченку, який тримався майже 14 років і був встановлений на Євро-2012. На домашньому чемпіонаті Європи Шевченко забивав у ворота Швеції (2:1) у 35 років 8 місяців і 13 днів.

Нагадаємо, що, забивши свій 47-й гол за збірну України, Ярмоленко також щільно наблизився до Шевченка, який займає перше місце у списку найкращих бомбардирів в історії української національної команди.