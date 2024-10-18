Мир По примеру Украины Латвия избавляется от связанных с роССией памятников

2024-10-18 09:29

Городской совет латвийской столицы Риги одобрил демонтаж и перенос из публичного пространства статуи полководца российской империи Михаила Барклая де Толли. Об этом сообщает портал Delfi.



Памятник был установлен в 1913 году, в 1915 году его демонтировали, оставив постамент. В 2002 году по инициативе предпринимателя Евгения Гомберга на постаменте была установлена ​​копия статуи.



Управление национального культурного наследия не возражает против переноса памятника, поскольку он не является памятником культуры, охраняемым государством. В то же время памятник имеет культурную и историческую ценность, поэтому его уничтожение недопустимо.



Статую после демонтажа, согласно ранее заключенному при установке памятника договору дарения, планируется вернуть Евгению Гомбергу.



В ходе дебатов на заседании горсовета активно в защиту памятника выступали депутаты Русского союза Латвии, например, Инна Дьери назвала решение о демонтаже "русофобским, глупым и просто-напросто переписыванием истории". По ее словам, борьба с памятниками "не улучшит улицы Риги" и "больших денег городу не принесет".



Некоторые депутаты заявили, что русскосоюзовцы "не во власти" российского диктатора Владимира Путина. При этом депутат Давис Сталтс сослался на Службу государственной безопасности, которая в своем докладе указала на Россию, которая в своей политике использует установку памятников для усиления своего влияния.



Рижский городской совет также поддержал демонтаж и распил напополам памятника писателю Андрейсу Упитсу, который позже был установлен "в таком распиленном виде" в другом месте Риги, а также демонтаж памятника Судрабу Эджу.