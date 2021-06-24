Детали Запад не должен позволить Украине создать атомную бомбу!

2021-06-24 21:00

Весной этого года посол Украины в Германии Андрей Мельник шантажировал Запад возможным созданием Украиной ядерного оружия, если Европа не предоставит Украине современного вооружения и немедленно не примет ее в НАТО. На Западе подобные заявления из Киева мимо ушей не пропускают. Еще в 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк за заседании СБ ООН намекнул, что Киев может пересмотреть безъядерный статус. И тогда спецслужбы западных стран собрали информацию о ядерных возможностях Украины. И были озадачены.

Внезапно оказалось, что в Украине, в Киеве, еще действует Институт ядерных исследований, имеются лаборатории для обогащения урана, есть мощности для создания ракетоносителей и даже есть остатки обогащенного урана, который оставили "в научных целях". Также в Украине есть порядка 20 месторождений урана, разведанных еще во времена СССР. Есть для этого и нужные специалисты.

То есть не только теоретически, но и практически Украина может самостоятельно создать ядерное оружие за 3-5 лет. Если не суперсовременное, то уж точно "грязное", которое поражает большую территорию.

По моей информации, вопрос создания ядерного оружия обсуждался на уровне Минобороны. Обсуждалось и то, как доставить "грязную" бомбу на территорию России без помощи ракет - используя бомбардировщики Су-24М.

При этом военные эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, утверждают, что ВСУ могут обойтись даже без ракет и самолетов. Сухопутные войска Украины вполне могут использовать тактические ядерные боеприпасы. В распоряжении ВСУ имеется несколько сотен самоходных артиллерийских установок, которые могут использовать артиллерийские снаряды с ядерной боевой частью.

То есть шантаж Киева - это не пустые слова, и Западу, и России есть о чем беспокоиться. Особенно в том контексте, что власть в Украине очень слабая и нестабильная. Зеленский принимает импульсивные решения, которые идут вразрез с законом. Ранее он угрожал некими "другими" методами, если не удастся договориться с Россией по Донбассу. Даже в западных столицах не понимают, что может учудить Зеленский ради давления на Запад в свете болезненного для него лично вопроса вступления Украины в НАТО.

Но хуже всего то, что власть Зеленского в любой момент может быть сметен улицей. Ранее радикалы уже громили Офис президента и предупредили его, что его судьба в их руках, если он не будет достаточно послушным. И оставили послание Зеленскому, что они о нем думают.

ъ

А теперь представьте ситуацию, что эти же радикалы возьмут власть в Украине в свои руки. Уж эти точно не станут думать о сотнях тысяч жизней и могут использовать ядерное оружие против России, ОРДЛО, Крыма. О последствиях такого шага и говорить не хочется.

Кроме того, Украина сама по себе может стать "грязной" ядерной бомбой. Состояние дел в атомной энергетике - ужасное. На АЭС катастрофический износ инфраструктуры, а большинство "восстановительных" мероприятий в атомном комплексе Украины было проведено лишь на бумаге. Однажды может и рвануть.

В этом свете Западу стоило бы не только выражать озабоченность, но и надавить на Украину с целью либо модернизировать, либо вовсе закрыть старые атомные реакторы, а также лишить Киев доступа к ядерным разработкам. Пока не поздно. А самое главное, что мог бы сделать Запад для Украины и украинского народа, - убрать из власти клоунов и дать возможность профессионалам навести в стране порядок. Тогда и конфликт на Донбассе закончится, и не будет никакой нужды возвращаться к теме ядерного статуса.

Оригинал на сайте Mignews