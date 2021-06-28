Украина В Украину идет антициклон Afra: синоптик дала прогноз на конец июня

2021-06-28 20:00

 

На День Конституции, 28 июня, Украину поливает дождями, но уже во вторник, 29 числа, в страну зайдет антициклон по имени Afra, который вытеснит дожди.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Практически повсеместно предполагается комфортная температура воздуха в течение дня +24 +29 градусов, на Закарпатье +28 +32 градуса", - пишет она.

Однако северо-восточная часть Украины останется под воздействием атмосферного фронта. Поэтому дожди с грозами, местами шквалы и град вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей. Локальные дожди могут пройти также в Карпатах и в Прикарпатье.

В Киеве 29 июня существенные осадки маловероятны, но возможны локальные дожди. Воздух прогреется до +26 +27 градусов.

"Неделя обещает быть без сильной жары, +25 +30 градусов, на пару градусов выше может быть ближе к выходным", - резюмировала Диденко.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Сегодня День Конституции Украины - история главного документа страны

2021-06-28 12:22

Грозы возвращаются: синоптики дали дождливый прогноз до конца недели

2021-06-24 20:00

Букмекеры сделали прогноз на следующий бой Ломаченко

2021-06-22 18:00

Газпром выкупил весь дополнительный транзит газа через Украину

2021-06-22 17:20

Еще новости в разделе "Украина"

Министр рассказала, каким в 2028 году будет стандартный стаж для выхода украинцев на пенсию

2021-06-28 21:00

Петров пост 2021: что можно и нельзя есть с 28 июня, главные запреты и ограничения

2021-06-28 20:40

В Украину идет антициклон Afra: синоптик дала прогноз на конец июня

2021-06-28 20:00

Украинцев ожидает еще пять этапов повышения пенсий в этом году: кого коснется

2021-06-28 19:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Министр рассказала, каким в 2028 году будет стандартный стаж для выхода украинцев на пенсию 2021-06-28 21:00
Петров пост 2021: что можно и нельзя есть с 28 июня, главные запреты и ограничения 2021-06-28 20:40
В Украину идет антициклон Afra: синоптик дала прогноз на конец июня 2021-06-28 20:00
Украинцев ожидает еще пять этапов повышения пенсий в этом году: кого коснется 2021-06-28 19:20