Украина В Украину идет антициклон Afra: синоптик дала прогноз на конец июня

2021-06-28 20:00

На День Конституции, 28 июня, Украину поливает дождями, но уже во вторник, 29 числа, в страну зайдет антициклон по имени Afra, который вытеснит дожди.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Практически повсеместно предполагается комфортная температура воздуха в течение дня +24 +29 градусов, на Закарпатье +28 +32 градуса", - пишет она.

Однако северо-восточная часть Украины останется под воздействием атмосферного фронта. Поэтому дожди с грозами, местами шквалы и град вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей. Локальные дожди могут пройти также в Карпатах и в Прикарпатье.

В Киеве 29 июня существенные осадки маловероятны, но возможны локальные дожди. Воздух прогреется до +26 +27 градусов.

"Неделя обещает быть без сильной жары, +25 +30 градусов, на пару градусов выше может быть ближе к выходным", - резюмировала Диденко.