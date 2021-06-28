Украина Туристов предупредили об изменении правил перевоза ручной клади при перелетах

2021-06-28 17:40

Какие нормы нужно соблюдать, чтобы не доплачивать за сумки в самолете

Этим летом многие туристы выбирают лететь в путешествия рейсами авиакомпаний-лоукостеров.

Какие правила провоза багажа действуют летом 2021 года на рейсах из Украины

Увеличение нормы багажа

С января украинская авиакомпания SkyUp увеличила нормы провоза ручного багажа – с 7 до 9 кг, при этом размер сумки или чемодана в салоне самолета остался в прежних параметрах (55х40х20 см).

Следует учесть, что с 1 апреля и товары из Duty free (пакет с квитанцией), и верхняя одежда, ноутбук, зонт, книга, папка для бумаг – должны быть помещены в ручной багаж. Вторая ручная кладь включена в стоимость билета в зависимости от тарифа.

Например, по тарифу Economy Basic можно бесплатно везти только одну единицу ручной клади, а за вторую такую же на 9 кг придется доплатить. Если обратиться через контактный центр или соцсети, то вторая сумка обойдется в 12 долларов, в аэропорту за нее придется доплатить 25 долларов.

В тарифе Economy Standard вторая сумка ручной клади на 5 кг может лететь бесплатно, но ее размер должен быть уложиться в 35х20х10 см.

Для тарифа Economy Flex вторая сумка в салон может быть тех же размеров и веса, что и первая – без доплаты.

Бесплатный провоз товаров из Duty free

Другая украинская авиакомпания, которая совершает регулярные и чартерные рейсы - Bees Airline. Ручная кладь провозится бесплатно до 7 кг в размерах 55x40x23 см. При желании пассажира ручная кладь может быть принята в багажный отсек самолета бесплатно. Второе место ручной клади стоит 30 долларов.

Дополнительно пассажир имеет право бесплатно перевозить вещи, которые могут понадобиться ему во время полета. Например, женская и мужская сумка или ноутбук, пальто, куртка, детское питание (до 5 кг и размером до 40х30х20 см), а также – запечатанный пакет из Duty free.

Турецкий лоукостер Рegasus Airlines летает из городов Украины в Турцию. В 2021 году авиакомпаний сняла ограничения на вес ручной клади. При этом Пассажирам разрешено пронести на борт самолета только 1 сумку или чемодан размером не более 55x40x20 см или один предмет личного пользования размером не более 40x30x15 см.

Все дополнительные предметы: рюкзак, ноутбук или книги должны быть упакованы в ручную кладь. Но есть и исключение: для небольших дамских сумочей по типу клатчей, косметичек и пакетов с товарами Duty Free. Их можно будет проносить на борт в руках как дополнение к ручной клади.

Бесплатное размещение сумки под сиденьем

Ирландский лоукостер Ryanair разрешает брать на борт одну сумку небольших размеров (40x25x20 см), которую нужно разместить под передним сиденьем.

Чтобы провезти ручную кладь побольше, можно отдельно доплатить за услугу и в салон можно взять чемодан на колесах до 10 кг размером 55x40x20 см. Услуга включает приоритетную посадку и стоит 6-20 евро. Отдельно можно зарегистрировать багаж весом до 10 или 20 кг, который сдают на стойке регистрации. Цена такого багажа в зависимости от направления – от 13 евро, а доплата за каждый лишний килограмм – 11 евро.

Всего можно заказать провоз трех чемоданов по 20 кг.

Более высокая стоимость багажа взимается при покупке зарегистрированного багажа через колл-центр авиакомпании, в кассах аэропорта, в пиковые периоды и на некоторых маршрутах.

Пассажирам следует учесть, что Ryanair не перевозит предметы весом более 32 кг или багаж больших размеров (больше 81х119Х119 см).

Похожие правила и у венгерской авиакомпании Wizzair. Пассажир может взять на борт ручную кладь размером 40х30х20 см, с ручками и колесами, которые не увеличивают габариты больше, чем на 5 см. Максимальный вес сумки – до 10 кг. Ее также нужно будет разместить под передним сиденьем.

Если ручная кладь большего размера, придется заплатить 25 евро. Если сумка или чемодан не превышает 55х40х23 см, их можно разместить в салоне при наличии места. Если нет – кладь полетит в багажном отсеке, а забрать можно будет на ленте выдачи багажа в аэропорту.

За перевес придется заплатить также 11 евро за кг.