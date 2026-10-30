Спорт Роберто Де Дзербі заборонив гравцям Тоттенгема користуватися мобільними телефонами

2026-10-30 12:36

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі запровадив незвичне правило під час тренувального збору в Іспанії, намагаючись згуртувати команду та вивести її з кризи на старті сезону.

Як повідомляє The Independent, італійський фахівець заборонив футболістам користуватися мобільними телефонами під час сніданків, обідів і вечерь. Таким чином наставник хотів заохотити гравців більше спілкуватися між собою та зміцнити командний дух.

"Ми тренувалися на полі й проводили час разом. Ми прибрали телефони під час сніданків, обідів і вечерь, щоб більше спілкуватися. Адже зараз усі постійно сидять у телефонах", - пояснив Де Дзербі.

Окрім цього, тренер організував кілька командних зустрічей, під час яких футболісти обговорювали невдалі результати та власну відповідальність за ситуацію, що склалася.

Водночас італієць наголосив, що не ставив за мету запровадити надмірно сувору дисципліну в колективі.

"Жодних військових правил. Я люблю свободу", - зазначив наставник.

Як відомо, влітку Тоттенгем витратив понад 380 мільйонів фунтів стерлінгів на десятьох новачків. Однак масштабне підсилення не допомогло команді успішно розпочати сезон: лондонці не могли перемогти впродовж шести матчів АПЛ і опинилися на останньому місці турнірної таблиці.

Перші позитивні зміни в результатах Тоттенгема стали помітними 19 жовтня, коли команда здобула першу перемогу в поточному сезоні АПЛ, обігравши Ковентрі з рахунком 3:1.