Украина "Штраф 180 тысяч гривен": украинцам с 1 июля потреплют нервы масштабными проверками

2021-06-30 18:40

 

В Украине уже со следующего месяца стартуют массовые инспекции, в ходе которых будут выявляться нарушения на рабочих местах

Как сообщили в пресс-центре Минэкономики, с 1 июля ведомство совместно с Госналоговой и Госслужбой по вопросам труда будут проводить проверки в украинских компаниях с целью выявления и наказания работодателей, которые используют незадекларированный труд.

Эти инспекции будут проводиться в рамках утвержденной ранее программы, цель которой заключается в снижении числа украинцев, которые устроены на работу неофициально. Данная программа разделена на два этапа и проводится ежегодно.

В рамках первого этапа украинцев должны были проинформировать о преимуществах официального трудоустройства. Второй этап предусматривает проведение проверок в компаниях, которые заподозрены в использовании незадекларированного труда украинцев.

Известно, что по итогам первого этапа были затронуты более 62 тысяч работодателей и работников по всей Украине. Теперь работодателей, которые проигнорировали предупреждения, ждут проверки. По данным Минэкономики, на сегодняшний день в Украине неофициально трудоустроены около 3 миллионов человек.

В соответствии с законодательством, работодатели, которые используют нелегальный труд, могут быть оштрафованы на сумму от 60 до 180 тысяч гривен за каждого незарегистрированного сотрудника.

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Украина

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