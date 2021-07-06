Украина Киевляне получат счета с авансовым платежом за отопление: смогут платить наперед

2021-07-06 20:20

Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление и по желанию смогут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в счете-сообщении за жилищно-коммунальные услуги за июнь, которые киевляне получат в июле, появится отдельная строка с рекомендованым авансовым платежом за отопление.

"Киевляне по желанию смогут оплачивать рекомендуемые суммы за услуги наперед, уменьшив финансовую нагрузку на семейный бюджет зимой, но не накапливая долги за тепло.

В свою очередь, тепловики смогут аккумулировать полученные авансовые платежи, чтобы закупить природный газ для стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022", - пояснили в КГГА.

"Мы вводим механизм рекомендованного авансового платежа, чтобы уменьшить объемы начислений для людей зимой. Сумма рекомендованного платежа определяется на основе прогнозируемого объема потребления в определенном расчетном периоде.

Это около 10 грн/кв. м отапливаемой площади. Авансовый платеж будет отображаться в счетах клиентов как переплата. То есть фактически киевляне платят наперед и гарантированно меньше платят зимой ", - заявил директор СП "Энергосбыт "КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

"Рекомендуемые авансовые платежи за услуги теплоснабжения также позволят клиентам избежать накопления долгов и штрафных санкций за просрочку оплаты за отопление", - добавили в КГГА.

Там также напомнили, что общий долг киевлян за потребленное тепло и горячую воду составляет 3,6 млрд грн.