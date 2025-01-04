Жизнь Подорожчає все! Які тарифи, податки та платежі підвищаться для українців у 2025 році

2025-01-04 14:36

Готуйтеся до подорожчання. Що зміниться для українців у 2025 році:

▪ Зростає військовий збір із зарплат фізосіб - з 1,5% до 5%.

▪ Для ФОП першої, другої та четвертої групи запровадять військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (раніше  800 грн). Для ФОП третьої групи військовий збір становитиме 1% доходів.

▪️ Для ФОП повертається обов'язок платити ЄСВ. Місячний платіж становитиме 1760 гривень.

▪ Автоцивілка подорожчає на 50-70%.

▪ У 4 рази (на 305%) збільшаться тарифи на транспорт газу для внутрішніх споживачів України.

▪ Очікується наступний етап підвищення акцизу на паливо для АЗС: 271,7 євро за тисячу літрів бензину, 215,7 євро за тисячу літрів дизеля та 173 євро за тисячу літрів газу. Це може позначитися на кінцевому споживачі та ціни можуть стрибнути догори.

▪ Медичні процедури в медустановах без направлення лікаря будуть платними. Вартість медустанови визначатимуть самостійно.

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