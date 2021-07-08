Украина В Одесской области 16-летняя девушка погибла, пытаясь достать мобильный из туалета

2021-07-08 12:23

В городе Арциз Одесской области 16-летнюю девушку обнаружили мертвой в выгребной яме во дворе дома. Предположительно, несовершеннолетняя уронила в яму телефон, пыталась его достать и провалилась, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"16-летнюю девочку без признаков жизни обнаружили сегодня дома в выгребной яме", - говорится в сообщении.

Девушка задохнулась парами канализационных стоков. Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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