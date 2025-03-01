Жизнь За год в Украине показатель усыновления детей вырос почти на треть

2025-03-01 09:32

Показатель усыновления в Украине вырос на 27% по сравнению с 2023 годом. Всего на конец 2024 года в Украине было усыновлено 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки по решению судебных органов. Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский.

По его словам, во многих странах, где начинались войны, подобный процесс был приостановлен. Тогда как в Украине этот процесс динамично развивается, и многие семьи реально проявляют желание усыновить детей, а также их поддерживать.

Из 15 021 ребенка, который может быть усыновлен, уже 11 052 устроены в семейные формы воспитания.

Количество кандидатов на усыновление к концу 2024 года составляет 2399 человек, большинство из которых стремятся усыновить детей до 5 лет.

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фото Що покаже Національна опера України у березні - репертуар, афіша, замовлення квитків 2025-02-26 16:41