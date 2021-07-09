Спорт фото УЕФА расследует попытку ослепить лазером вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля

2021-07-09 20:34

Европейский футбольный союз начал расследование эпизода, который случился с голкипером датчан Каспером Шмейхелем в матче 1/2 финала против Англии, сообщает пресс-служба организации. Во время исполнения пенальти нападающим хозяев Гарри Кейном, один из болельщиков, собравшихся на "Уэмбли" пытался ослепить Шмейхеля.

В эфир телетрансляции попал момент, где видно, как на лице Каспера появляются блики от лазерной указки.

Кроме этого под расследование УЕФА попало использование петард на игре, а также неуважительное поведение английских фанатов во время исполнения гимна Дании.

Интересно, что несмотря на попытку ослепить вратаря, он смог отбить пенальти Кейна. Форвард "Тоттенхэма" отправил мяч в ворота со второй попытки.

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