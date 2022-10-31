Спорт Президент украинского футбола призывает выгнать роССию и Иран из УЕФА

2022-10-31 19:30

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил за исключение России и Ирана из мировой ассоциации ФИФА. В интервью спортивному шоу ARD он назвал Россию "террористической организацией, которая убивает людей".

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“Каждый ответственен за то, что происходит в его стране, и за то, что он является представителем страны, которую весь мир признал угрозой для всего мира”, — сказал Андрей Павелко.

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Российские футбольные команды с конца февраля отстранены от всех международных соревнований из-за войны в Украине. Российская ассоциация до сих пор является членом ФИФА и Европейского футбольного союза (УЕФА).

“Это должно измениться. Поскольку россия сейчас планирует интегрировать команды из Крыма в свою собственную лигу. Это прямое нарушение устава”, – заявил президент украинского футбола.

Напомним, белорусов и роССиян не допустят к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23.