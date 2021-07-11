Украина Что будет с курсом доллара: прогноз на следующую неделю

2021-07-11 14:30

На следующей неделе курс доллара продемонстрирует небольшое снижение по отношению к гривне. Ожидается, что он будет приближаться к отметке 27 гривен за доллар.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%. В частности, официальный курс доллара США снизился с 27,38 грн до 27,29 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,39/27,41 до 27,31/27,33 грн (-0,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,20/27,42 до 27,18/27,37 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Аналитик отмечает, что с 25 июня межбанковский рынок остается в так называемом "боковике", и совершает незначительные колебания в диапазоне 27,2-27,5 грн. На данных уровнях курс доллара нашел свое временное равновесие.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн", - добавил Иосуб.

Напомним, на 12 июля Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 27,32 гривен за доллар.