Украина ​Будем жариться на раскаленной сковороде: синоптик дала прогноз погоды на неделю

2021-07-13 16:20

 

Ближайшая неделя в Украине будет жаркой и сухой, и пока ничего особенно нового в синоптической ситуации не ожидается.

Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 14 июля, в Украине повсеместно без осадков. Температура воздуха ночью: + 17-24 градуса.

В течение дня в большинстве областей Украины ожидается + 29-35 градусов.

В Киеве в среду - сухая жаркая погода, в течение дня + 31-33 градуса.

"И на такой горячей сковороде столичные жители будут жарится еще минимум неделю", - говорит синоптик.

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Морская вода в Затоке в Одесской области признана опасной для здоровья 2021-07-13 13:24