Курьезы фото Британський десантник вижив після падіння з висоти 4,5 км - пробив спиною дах будинку

2021-07-16 21:36

У британського солдата під час навчань в США не до кінця розкрився парашут і він впав розбивши дах будинку в Каліфорнії, повідомляє Independent.

Десантник стрибнув з літака на висоті 4572 метри (15 тис. футів) під час навчань однієї з баз Нацгвардії. Він провалився всередину житлового будинку. Незважаючи на висоту падіння, він не отримав важких поранень. На опублікованих зображеннях видно, що він все ще привʼязаний до ременів парашута, а навколо валяється черепиця та уламки.

Сусідка будинку, куди впав солдат, Роуз Мартін почувши гуркіт, прибігла на допомогу. Вона виявилася дипломованою медсестрою.

"Я була в шоці. Я така: що? Я перевірила його, його очі були відкриті, але я не була впевнена, що у нього немає травм. Я не давала нікому переміщати його з місця. На мій погляд це справді диво. Хто ще так приземляється без парашута і виживає?", — говорить Мартін.

Бійця відправили в лікарню, де виявилося, що він отримав травми середньої тяжкості. Господиня будинку заявила, що вона дуже здивована, що вдома не було більшого збитку, враховуючи, що він пробив дах. Переважно постраждала стеля, гіпсокартон.