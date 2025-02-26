Экономика Впервые за три месяца самая популярная криптовалюта Bitcoin упала ниже 90 тыс. долларов

2025-02-26 10:29

Самая популярная криптовалюта Bitcoin упала ниже 90 тыс. долларов впервые за три месяца. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Монета потеряла в цене почти 7% и торговалась на уровне около 89 тыс. долларов. Это самая низкая отметка с 18 ноября 2024 года.

Как пишут западные СМИ, Bitcoin и рынок криптовалют в целом лихорадит из-за того, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести тарифы на импорт из Мексики и Канады с 4 марта.

"Инвесторы опасаются, что торговые пошлины могут взорвать экономические отношения между странами, что заставит их отказываться от рисковых активов, таких как криптовалюты", - пишут аналитики рынка.

Еще одной причиной удешевления Bitcoin стала хакерская атака на биржу Bybit с потерей криптовалюты Ethereum на сумму около $1,5 млрд. Это один из самых крупных инцидентов в истории цифровых валют.

Вследствие чего криптовалютный рынок демонстрирует общее падение. Инвесторы избавляются от спекулятивных активов, что привело к снижению стоимости не только биткоина, но и альтоинов.

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