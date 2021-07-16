Мир фото Быстроходный десантный корабль США Yuma покинул акваторию Черного моря

2021-07-16 15:15

Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma покинул Черное море. Об этом свидетельствуют последние данные портала Marine Traffic, который предоставляет информацию о движении судов.

Корабль прошел через Босфор и направляется в сторону Средиземного моря.

Напомним, Yuma вошел в Черное море 8 июля, а в одесский порт - в субботу, 10 июля. Он является восьмым по счету экспедиционным быстроходным кораблем класса Spearhead американского флота. До этого Yuma три раза заходил в Черное море. В последний раз - в сентябре 2020 года. Это многоцелевое судно предназначено для работы в мелководных портах и фарватерах.

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Позбавлення пільг та стерилізація: Індія вводить жорсткий контроль за чисельністю населення 2021-07-15 15:45