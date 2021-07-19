Украина Украинские чиновники не смогли сдать тест на знание языка из-за "технического сбоя"

2021-07-19 20:00

 

Благодаря ошибке в работе программного обеспечения госслужащие получили дополнительное время на прохождение тестов. На расписание следующих экзаменов сбой повлиять не должен.

Во время первой испытательной сессии для чиновников на знание украинского языка произошёл технический сбой системы программного обеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

По информации Комиссии, причины сбоя пока не установлены. Вместе с тем, все участники экзамена, находившиеся в системе, получат дополнительное время для прохождения тестов.

В Нацкомиссии отметиоли, что на расписание следующих экзаменов этот сбой не влияет.

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