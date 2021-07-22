Украина Ветер срывал крыши, валил деревья, а улицы стали бурными реками - последствия непогоды в Украине

2021-07-22 11:05

В Украине из-за непогоды погибло два человека. Житель Донецкой области погиб из-за упавшего дерева, а на жителя Луганщины упала конструкция крыши. По состоянию на сегодня также остаются без света 99 населенных пунктов.

"На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, в результате падения деревьев погибли 2 человека и 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в Дружковке и Константиновке Донецкой области в результате падения деревьев было госпитализировано семь человек. В Дружковке, Константиновке, Славянске, Мирнограде, Ямполе и в селе Кондратовка Краматорского района повреждено 77 кровель (58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов).

В результате падения конструкций крыши погиб житель села Мусиевка Миловского района Луганской области.

В Сватово были повреждены две кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.

Также в ГСЧС отметили, что в ночь на 22 июля в Одесской области выпало около 31 мм осадков (80% от месячной нормы). В трех районах Одессы, Суворовском, Малиновском и Киевском, было подтоплено 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 18 человек из подтопленных домов и откачали около 2 тыс. м3 воды.