Жизнь С начала года в ДТП в Украине погибли 2000 человек

2024-10-05 13:30

 

В результате аварий погибли 1 918 человек, еще 20 862 получили травмы. Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киеве.

С начала года в ДТП в Украине погибли почти две тысячи человек, еще около 21 тысячи были травмированы. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила платформа Опендатабот.

"Почти 2 тысячи человек погибли, а еще почти 21 тысяча была травмирована в ДТП с начала года. Больше всего аварий произошло в Киеве, на Днепропетровщине и Одесщине. А самыми опасными автодорогами по количеству ДТП сейчас являются M-06 Киев - Чоп и М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. Большинство ДТП с пострадавшими – 80% – случается в населенных пунктах, еще 15% аварий случилось на автодорогах государственного значения", – говорится в сообщении.
 
Согласно обнародованным данным, количество ДТП с пострадавшими в этом году выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Также в этом году в населенных пунктах аварий увеличилось на 13%, и при этом количество ДТП на трассах осталось почти неизменным.
 
"Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киеве - 1 393 аварии. Далее следуют населенные пункты на Днепропетровщине и Одесщине: второе и третье места с 1 350 и 1 148 дорожных происшествий соответственно. Именно в Одесской области количество аварий в этом году рекордно выросло - даже по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А количество погибших в этом регионе вообще увеличилось на 70%", – отметили аналитики.
 
Отмечается, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения скорости движения (39,9% ДТП). В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (23%) и нарушение правил проезда перекрестков (9,6%).
 
К другим причинам ДТП в Украине относятся: нарушение правил проезда пешеходных переходов (6,8%), несоблюдение дистанции (5,3%), управление в состоянии опьянения (4,0%), переход пешеходов в неустановленном месте (2, 4%), выезд на полосу встречного движения (1,7%), нарушение правил обгона (1,4%).

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Шольц: Украина получит кредит на $50 млрд за счет замороженных активов рф

2024-10-03 16:48

Украина стремительно наращивает производство боеприпасов - каждый второй выпущенный снаряд уже свой

2024-10-02 08:24

Новый генсек НАТО Рютте сделал важное заявление о войне в Украине

2024-10-01 22:15

Прогноз погоды на 1 октября: дожди сегодня ожидаются только в западных областях и на юге

2024-10-01 08:25

Еще новости в разделе "Жизнь"

Электроэнергия по 2,64 грн — для кого изменился тариф с 1 октября

2024-10-05 15:30

С начала года в ДТП в Украине погибли 2000 человек

2024-10-05 13:30

Раскрыты реальные данные и прогнозы по снижению населения Украины

2024-10-04 14:35

В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: что известно

2024-10-03 20:04
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Электроэнергия по 2,64 грн — для кого изменился тариф с 1 октября 2024-10-05 15:30
С начала года в ДТП в Украине погибли 2000 человек 2024-10-05 13:30
Раскрыты реальные данные и прогнозы по снижению населения Украины 2024-10-04 14:35
В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: что известно 2024-10-03 20:04