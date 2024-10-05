Жизнь С начала года в ДТП в Украине погибли 2000 человек

2024-10-05 13:30

В результате аварий погибли 1 918 человек, еще 20 862 получили травмы. Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киеве.

С начала года в ДТП в Украине погибли почти две тысячи человек, еще около 21 тысячи были травмированы. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила платформа Опендатабот.

"Почти 2 тысячи человек погибли, а еще почти 21 тысяча была травмирована в ДТП с начала года. Больше всего аварий произошло в Киеве, на Днепропетровщине и Одесщине. А самыми опасными автодорогами по количеству ДТП сейчас являются M-06 Киев - Чоп и М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. Большинство ДТП с пострадавшими – 80% – случается в населенных пунктах, еще 15% аварий случилось на автодорогах государственного значения", – говорится в сообщении.

Согласно обнародованным данным, количество ДТП с пострадавшими в этом году выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в этом году в населенных пунктах аварий увеличилось на 13%, и при этом количество ДТП на трассах осталось почти неизменным.

"Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зафиксировано в Киеве - 1 393 аварии. Далее следуют населенные пункты на Днепропетровщине и Одесщине: второе и третье места с 1 350 и 1 148 дорожных происшествий соответственно. Именно в Одесской области количество аварий в этом году рекордно выросло - даже по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А количество погибших в этом регионе вообще увеличилось на 70%", – отметили аналитики.

Отмечается, что почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения скорости движения (39,9% ДТП). В топе причин ДТП также нарушение правил маневрирования (23%) и нарушение правил проезда перекрестков (9,6%).

К другим причинам ДТП в Украине относятся: нарушение правил проезда пешеходных переходов (6,8%), несоблюдение дистанции (5,3%), управление в состоянии опьянения (4,0%), переход пешеходов в неустановленном месте (2, 4%), выезд на полосу встречного движения (1,7%), нарушение правил обгона (1,4%).