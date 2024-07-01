ВОЙНА В Украине За время войны в Украине оккупанты убили 554 ребенка

2024-07-01 15:39

Враг с начала полномасштабного вторжения убил в Украине 554 ребенка и еще 1419 детям нанес ранения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Более 1973 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 30 июня 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 554 ребенка погибли и более 1419 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадали дети в Донецкой области – 550, Харьковской – 399, Херсонской – 154, Днепропетровской – 152, Киевской – 130 и Запорожской – 119.

В течение прошлых суток в результате вражеских обстрелов города Вольнянск Запорожской области пострадали 11 детей. Погибли две девочки 10 и 17 лет и 15-летний парень, ранения разной степени тяжести получили восемь детей 14-15 лет.

 

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