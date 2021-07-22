Украина Глава НКРЭКУ признал, что населению придется платить такие же тарифы, как и крупному бизнесу

2021-07-22 11:22

Глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк считает неизбежным выравнивание тарифов на электричество для промышленности и населения.

«Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения.

Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу», - сказал Тарасюк в интервью изданию «Экономическая правда».

По его словам, он не может обнародовать все рассматриваемые варианты повышения цен. Приемлемым вариантом для регулятора является приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются.