Украинцам озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

Несколько дней в Украине продержится комфортная погода
Несколько дней в Украине продержится комфортная погода. Но уже к концу недели опять начнется жаркий период лета.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает ua.news.
В ближайшие дни температура воздуха не будет превышать отметку +28 градусов.
Ближайшие дни будет солнечно и без дождей.
После жаркого лета украинцев ждет ласковая осень. Синоптики жары не обещают, а говорят про два-три бабьих лета.
Следующей зимой в Украине будут сильные морозы как в декабре, так и в январе. Однако, это «ягодки»: больше всего сюрпризов принесет февраль, когда страну засыплет снегом, не исключены и бураны.