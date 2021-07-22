Украина Украинцам озвучили прогноз погоды на ближайшие дни

2021-07-22 17:00

Несколько дней в Украине продержится комфортная погода

Несколько дней в Украине продержится комфортная погода. Но уже к концу недели опять начнется жаркий период лета.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает ua.news.

В ближайшие дни температура воздуха не будет превышать отметку +28 градусов.

Ближайшие дни будет солнечно и без дождей.

После жаркого лета украинцев ждет ласковая осень. Синоптики жары не обещают, а говорят про два-три бабьих лета.

Следующей зимой в Украине будут сильные морозы как в декабре, так и в январе. Однако, это «ягодки»: больше всего сюрпризов принесет февраль, когда страну засыплет снегом, не исключены и бураны.