Детали Зеленский уволил главу СВР Кондратюка, которого СМИ называли автором "пленок Медведчука"

2021-07-23 20:58

Президент Зеленский был не в себе, когда в очередной раз его "подающие надежду" кадры подставили его, при чем сразу по нескольким кейсам. Отвечающий за "пленки Бигуса" Кондратюк разозлил Зеленского своей безрезультатной работой, за что сегодня и был уволен.

Зеленский дал - Зеленский забрал. Именно по такому принципу в Украине раздаются все руководящие должности на протяжении двух последних лет.

По этому же принципу относительно недавно свою должность главы Службы внешней разведки получил и Валерий Кондратюк. Как писали СМИ, именно Кондратюк стал тем звукорежиссером-аматором, который "сливал" через Офис президента так называемые "пленки Бигуса", по которым сейчас судят главу политсовета "ОПЗЖ" Медведчука. Но в этом теплом кресле Кондратюк просидел недолго.

После такого, как Зеленский окончательно удостоверился, что "выхлоп" от обнародования этих "записей" не то что минимальный, а, скорее, негативный для его репутации, быстро подвинул Кондратюка.

Более того, Зеленский начал понимать, что со дня на день дело Медведчука развалится, а за репрессии в отношении оппозиции он еще и опростоволосился перед международными партнерами. И здесь президент, в первую очередь, начал нервничать, а во вторую – быстро подписал указ об увольнении Кондратюка.

К тому же, ни для кого не секрет, насколько сильно Зеленский любит впадать в истерики, а здесь еще и с подачи Кондратюка прилетел очередной провал. В этот раз - по делу Чауса.

По данным СМИ, похищение одиозного судьи осуществили сотрудники украинской разведки, которой, собственно, Кондратюк и руководил до этого дня. И сегодня же, по стечению обстоятельств, генпрокурор Молдовы подтвердил эту информацию официально.

После ее обнародования президенты Молдовы и Грузии в Батуми устроили демарш Зеленскому. Такой позор для тонкой натуры комика был равен смерти. И даже крепкое дружеское плечо Ермака в этот момент не смогло защитить Зеленского от нападок настойчивой Майи Санду.

В свете всех этих событий Кондратюк стал для Зеленского максимально "неудобным", за что и был отправлен Зеленским восвояси.

Ввиду всего этого, прогнозирую, что в обозримом будущем с Медведчука снимут домашний арест, ведь оснований продлевать его у суда нет. За несколько месяцев даже посредством бешеного давления, многочисленных обысков у Медведчука и его семьи, Зеленский не смог найти ничего, что дало бы возможность "прижать" оппозиционера.

Президент попробовал, но не получилось.

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