Денежная удача в августе улыбнется трем знакам Зодиака

Известный астролог Влад Росс, который предсказал интересный поворот событий в Украине, назвал три знака Зодиака, которые в августе будут удачливыми в финансовой сфере.
Водолей
На представителей знака в августе может "обрушиться" неожиданная прибыль. Третий месяц лета подарит Водолеям возможность неожиданно сорвать большой куш.
Дева
Деве в последний месяц лета выпадет шанс получить повышение и увеличить свои доходы. Некоторые из них начнут собственный бизнес. Успешными будут крупные проекты - открытие большого завода или фабрики.
Козерог
Улыбнется финансовая удача в августе и Козерогу. Представитель знака удачно вложит деньги, проведет плодотворные деловые переговоры. Важно избавиться от отвлекающего влияния окружающих и тогда успех гарантирован.