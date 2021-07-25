Украина Денежная удача в августе улыбнется трем знакам Зодиака

2021-07-25 12:30

 

Известный астролог Влад Росс, который предсказал интересный поворот событий в Украине, назвал три знака Зодиака, которые в августе будут удачливыми в финансовой сфере.

Водолей

На представителей знака в августе может "обрушиться" неожиданная прибыль. Третий месяц лета подарит Водолеям возможность неожиданно сорвать большой куш.

Дева

Деве в последний месяц лета выпадет шанс получить повышение и увеличить свои доходы. Некоторые из них начнут собственный бизнес. Успешными будут крупные проекты - открытие большого завода или фабрики.

Козерог

Улыбнется финансовая удача в августе и Козерогу. Представитель знака удачно вложит деньги, проведет плодотворные деловые переговоры. Важно избавиться от отвлекающего влияния окружающих и тогда успех гарантирован.

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