Украина Назван главный везунчик августа по знаку Зодиака

2021-07-26 19:40

Астрологи назвали представителя гороскопа, для которого август станет очень успешным месяцем и рассказали, что ждет каждый знак Зодиака в последнюю неделю июля.

Об этом пишет 7days.

Период с 23 июля по 22 августа проходит под знаком созвездия Лев. И август подарит представителям этого знака много прекрасных возможностей.

Последний месяц лета станет невероятно успешным для Львов. Они наполнятся энергией и даже сложные задачи будут им по плечу. Астрологи советуют отложить робость в сторону, поверить в свои силы и действовать.

Как сообщал "Апостроф", Лев - один из самых смелых знаков на всем Зодиакальном круге. Планетой-покровителем Львов является Солнце, из-за чего они готовы свернуть горы на пути достижения своей цели.

А еще Лев - главный любимчик Фортуны и настоящий лидер по знаку Зодиака. Им часто улыбается удача. В таких случаях они воспринимают свой успех как нечто естественное и искренне считают, что именно им должно было повезти.