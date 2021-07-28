Мир фото Копавшие колодец рабочие нашли самый большой звездчатый сапфир в мире

2021-07-28 12:23

На заднем дворе одного из частных домов в Шри-Ланке найден самый большой в мире звездчатый сапфир.

Как сообщает BBC, драгоценный камень случайно обнаружили рабочие, которые копали колодец во дворе дома мужчины по фамилии Гамадж в районе Ратнапура.

По словам специалистов, такой камень бледно-голубого цвета может стоить на международном рынке драгоценных ископаемых до 100 миллионов долларов США (около 2,8 миллиардов гривен). Находка весит около 510 килограммов или 2,5 миллиона карат.

После обнаружения камня Гамадж рассказал об этом сотрудникам Национального управления Шри-Ланки по вопросам драгоценных камней и драгоценностей. Специалистам потребовалось около года, чтобы очистить сапфир от грязи и оценить его стоимость.

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Ученые: Глобальные катаклизмы на Земле не остановить 2021-07-27 20:20