Мир Фінляндія запустила найбільший у світі ядерний реактор

2023-04-17 10:27

Фінляндія запустила найбільший у світі ядерний реактор Олкілуото-3 , його потужність складає 1 600 МВт.

Найбільша в Європі атомна електростанція Olkiluoto 3 забезпечує приблизно 14 відсотків виробництва електроенергії в країні. Нова станція вироблятиме електроенергію щонайменше протягом наступних 60 років.

"Виробництво Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у зеленому переході Фінляндії. Електрифікація суспільства триває, і екологічно чисте виробництво електроенергії, безсумнівно, є одним із головних козирів Фінляндії", – сказав президент і генеральний директор Ярмо Танхуа.

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Мир

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