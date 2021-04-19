Мир фото Самый большой айсберг в мире раскололся на мелкие фрагменты и растаял

2021-04-19 11:39

Айсберг A68 площадью почти 6 000 квадратных километров, который в 2017 году откололся от Антарктиды, практически исчез.

Как сообщает BBC, этот айсберг практически исчез - от него остались бесчисленные мелкие фрагменты, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать.

A68 отделился от ледникового шельфа Ларсон на краю Антарктического полуострова, и в течение года почти не двигался. Потом он начал дрейфовать на север со все большей скоростью, двигаясь благодаря сильным течениям и ветрам.

В тот момент его размеры составляли 160 на 200 км. Течения вынесли гиганта из моря Уэдделла на север.

Со временем его разрушили волны, теплая вода и аномально высокая температура воздуха в Атлантике. Последняя большая часть A68 сейчас имеет размер всего 3 на 2 морские мили (примерно 20,5 кв. км).