Украина Зафиксирован первый свет из-за черной дыры

2021-07-28 19:40

Свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому исследователи не могут увидеть то, что находится позади черной дыры.

Ученые обнаружили странные вспышки во время наблюдения за рентгеновскими лучами, которые выбрасываются во Вселенную сверхмассивной черной дырой. Позже они выяснили, что это - отражения с обратной стороны дыры. Об этом говорится в журнале Nature.

Кроме этого, телескопы зафиксировали дополнительные, менее яркие и разных "цветов" вспышки. Предполагается, что это - отблески или световые эхо.

"Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не можем видеть то, что находится позади черной дыры. Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля", - утверждают астрономы.

Исследование было направлено на изучение короны, которой обладают некоторые черные дыры. Отмечается, что "материал, падающий в сверхмассивную черную дыру, питает самые яркие непрерывные источники света во Вселенной и при этом образует корону рентгеновского света вокруг черной дыры".

"Пятьдесят лет назад, когда астрофизики начали размышлять о том, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры, они понятия не имели, что однажды у нас появятся методы, позволяющие наблюдать это напрямую и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии", - заключили эксперты.

Напомним, ранее астрономы обнаружили самую близкую к Земле черную дыру. Она является одной из самых маленьких за всю историю наблюдений