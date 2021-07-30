Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на август - график следования

2021-07-30 19:28

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда - в Одессу и Запорожье, сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Так, назначен поезд № 258/257 Львов - Одесса. Он будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17.30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17.00.

Назначен поезд № 242/241 Одесса - Харьков, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17.36.

Также назначен поезд № 246/245 Запорожье - Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Поезд № 209 Харьков - Запорожье будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 1.40.

Кроме того, Укрзализныця продлила маршрут двух пригородных поездов из Киева. Соответствующее решение касается соединений Киев - Малин и Киев - Мироновка.

Начиная с 1 августа электропоезд пригородного назначения Киев - Малин также будет курсировать до станции Коростень, а Киев - Мироновка - до станции Цветково. Согласно сообщению электропоезд № 6629 соединением Киев (Пригородный вокзал) - Малин - Коростень ежедневно будет курсировать начиная с 31 августа в 20:35 и прибывать к конечной станции в 01.10.

Электропоезд № 6604 соединением Коростень - Малин - Киев (Святошин) будет курсировать с 1 августа в 03.10 и прибывать к конечной станции в 06.39.

Электропоезд № 6704/6703 соединением Киев (Северная платформа) - Мироновка - Цветково будет курсировать с 1 августа в 08.31 и прибывать к конечной станции в 12.43.

Электропоезд № 6726/6725 соединением Цветково - Мироновка - Киев (Северная платформа) будет курсировать с 1 августа в 15.05 и прибывать к конечной станции в 19.11.