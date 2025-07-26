Життя Укрзалізниця запускає новий потяг, який об'єднає південь і захід України

2025-07-26 16:45

Укрзалізниця запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України. Тепер з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму. Про це УЗ повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Призначаємо поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ!", - ідеться в повідомленні.

Відправлення з Миколаєва - з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська - о 12:32 наступного дня.

Відправлення з Івано-Франківська - з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.

Маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів.

У складі поїзда є як вагони купе, так і плацкарт.

Жителі Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по днях курсування поїздами № 319/320 Херсон - Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон - Краматорськ, № 109/110 Херсон - Львів.

Тоді ж як повернутися назад до Херсона можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів - Херсон, № 320/319 Миколаїв-Вантажний - Херсон.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення. Таким чином охочі вже можуть знайти їх на сайті УЗ, в додатку, або на касах вокзалу.

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