Життя В Укрзалізниці розраховують, що програма безкоштовних поїздок допоможе також розвантажити піковий період

2025-11-05 11:32

В Укрзалізниці заявили, що анонсована президентом програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі для громадян у непікові періоди, а також допоможе розвантажити піковий період. Про це повідомила пресслужба АО Укрзалізниця.

"У піковий період не просто "зловити" квитки. Тож програма УЗ-3000 допоможе розвантажити пік – вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди", - йдеться у повідомленні.

В УЗ пояснили, що 3000 км дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. "Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!", - зазначили в компанії.

У Укрзалізниці додали, що ця програма є важливою складовою системного державного фінансування пасажирських перевезень.

"Це – надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в рамках обговорення пакету програм зимової підтримки доручи пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і зазначив, що вже є пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000.

