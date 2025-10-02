ВІЙНА В Україні Укрзалізниця зупинила продаж квитків через сайт і мобільний застосунок через технічний збій

2025-10-02 16:46

Укрзалізниця призупинила продаж квитків через офіційний сайт і мобільний застосунок через збій. Про це повідомила пресслужба компанії у Фейсбук.

Стверджується, що стався технічний збій у інтернет-провайдера.

"Тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії, зокрема застосунок для купівлі квитків та офіційний сайт. Найближчим часом роботу сервісів буде відновлено", – йдеться в повідомленні.

Наразі квитки доступні лише у касах вокзалів.

Нагадаємо, у березні поточного року на Укрзалізницю було здійснено масштабну кібератаку. Тоді на кілька днів припинили роботу всі онлайн-сервіси.