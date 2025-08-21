Життя Укрзалізниця анонсувала на осінь одразу п’ять додаткових поїздів - НАПРЯМКИ, РОЗКЛАД, КВИТКИ

2025-08-21 16:46

АТ Укрзалізниця поінформувала про призначення п’яти додаткових поїздів, котрі курсуватимуть у різні куточки України. Про це повідомила пресслужба перевізника.

Додаткові поїзди цієї осені:

№ 249/250 Київ - Львів

відправлення з Києва та Львова: 27, 28 серпня.

№ 220/219 Київ - Дніпро

відправлення з Києва та Дніпра: 25, 28, 30, 31 серпня.

№ 159/160 Київ - Трускавець

Відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня.

№ 218/217 Чоп - Львів

Відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня.

Додатковий поїзд № 284/283 Ужгород - Київ

Курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

Поїзд підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди Харківського та Дніпровського напрямків, тож стане в нагоді, якщо з Харкова або Дніпра раптом на потрібну дату не залишилось вільних місць у Західному напрямку.

subscriber subscriber

Еще по теме

Укрзалізниця запускає новий потяг, який об'єднає південь і захід України

2025-07-26 16:45

Укрзалізниця з 15 грудня скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова

2024-12-14 12:29

Умер 45-летний украинский боксер Вячеслав Узелков

2024-11-10 12:30

Укрзализныця уже запустила онлайн-продажу билетов в Венгрию

2024-04-05 10:27

Еще новости в разделе "Життя"

Укрзалізниця анонсувала на осінь одразу п’ять додаткових поїздів - НАПРЯМКИ, РОЗКЛАД, КВИТКИ

2025-08-21 16:46

Проти актора Костянтина Темляка відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у насильстві

2025-08-21 11:34

В Україні стрімко зростає кількість випадків COVID - за тиждень показник збільшився в три рази

2025-08-20 08:24

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 19 серпня - сьогодні слід уникати конфліктів та фінансових ризиків

2025-08-19 08:24
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Укрзалізниця анонсувала на осінь одразу п’ять додаткових поїздів - НАПРЯМКИ, РОЗКЛАД, КВИТКИ 2025-08-21 16:46
Проти актора Костянтина Темляка відкрили кримінальне провадження за звинуваченням у насильстві 2025-08-21 11:34
В Україні стрімко зростає кількість випадків COVID - за тиждень показник збільшився в три рази 2025-08-20 08:24
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 19 серпня - сьогодні слід уникати конфліктів та фінансових ризиків 2025-08-19 08:24