Курьезы фото Жан-Клод Ван Дамм случайно помог сбежать грабителям ювелирного магазина

2021-07-30 13:24

Мегазвезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм случайно помог грабителям ювелирного магазина в центре Парижа. Он появился рядом с местом преступления и отвлек потенциальных свидетелей.

Как сообщает The Guardian, грабитель зашел в магазин Chaumet под видом покупателя и завел разговор с продавцами. Затем, угрожая ножом, он забрал драгоценности на сумму от двух до трех миллионов евро и уехал на электросамокате.

Во время ограбления неподалеку появился 60-летний Ван Дамм, который привлек внимание публики. Это позволило злоумышленнику скрыться незамеченным.

В итоге преступника удалось идентифицировать благодаря камерам видеонаблюдения. Его вместе с сообщником задержали на автостраде на востоке Франции утром следующего дня. Значительную часть драгоценностей удалось вернуть.

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