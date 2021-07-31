Политика ОБНОВЛЯЕТСЯ Скандального экс-судью Чауса доставили в Киев

2021-07-31 11:45

Детективы НАБУ обнародовали видео погони, а в сети — ДТП с участием правоохранителей Скандального экс-судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в украинском селе Мазуровка в Винницкой области.

После этого за ним направились детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), но Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины, сообщили в НАБУ.

Видео, которое обнародовало НАБУ, как пытались догнать автомобиль СБУ с Чаусом, уже стало вирусным и топ-новостью в сети интернет. В НАБУ заявили, что бюро идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса. На требования детективов НАБУ остановиться и передать им подозреваемого сотрудники СБУ не реагировали. Чауса "незаконно доставили" в здание в СБУ на улицу Владимирскую, 33, подчеркнули в НАБУ.

В НАБУ требуют от СБУ отдать им Чауса, в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины. "Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", — резюмировали в НАБУ.

По словам адвоката Чауса Ростислава Кравца, к задержанному экс-судье Чаусу его в СБУ не пустили. "Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", — заявил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

Историю с похищением Чауса в соцсети коротко рассказал бывший заместитель секретаря СНБО Украины Ренат Кузьмин. Он заявил, что экс-судью похитили в Молдове представители Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. Якобы после этого Чаус убежал и сдался МВД. СБУ похитила Чауса у МВД, НАБУ пытается получить экс-судью от СБУ, а расследовать дело о случившемся будет Государственное бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины, написал Кузьмин. Между тем в соцсети появилось видео, что якобы сотрудники НАБУ при преследовании автомобилей СБУ с Чаусом сбили мотоциклиста и уехали с места ДТП. Однако с места аварии выезжал автомобиль СБУ. Напомним, в 2016 году НАБУ возбудило против судьи Николая Чауса уголовное дело. Украинского судью поймали на взятке в 150 тыс. долл., Но задержать не могли из-за судейского иммунитета. В этом же году Верховная Рада лишила его неприкосновенности судьи. В 2017 году экс-судью задержали в Кишиневе. В Молдове Чаус просил политического убежища. В случае отказа ему грозила экстрадиция.